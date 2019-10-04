На трассе "Таврида" в Крыму в массовом ДТП погибли 2 человека

На трассе столкнулись легковая иномарка и два грузовика.

Сегодня утром, 4 октября, в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида" произошло смертельное массовое ДТП.

Сообщается, что смертельная авария произошла около 6 утра в районе села Русаковка. На дороге не разошлись легковой автомобиль "Chevrolet Aveo", грузовой "Renault Magnum" и "Газель". "Газель" перевозила печенье, и вся трасса завалена сладостями. На опубликованных кадрах с места ДТП видно, насколько серьезно повреждены легковушка и "Газель". У фуры сильно искорежена часть кабины со стороны водителя.

Сообщается, что в ДТП погибли 2 человека, еще 3 человека в тяжелом состоянии госпитализированы. По предварительным данным, водитель "Рено" совершил выезд на встречку, где допустил столкновение с "Газелью" и следом едущей за ней легковой иномаркой. Погибшие водитель фуры и водитель легкового автомобиля. Водитель "Газели" и два пассажира легковушки тяжело травмированы.

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Фото: ВКонтакте