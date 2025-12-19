В Петербурге фиксируют массовые сбои в работе мобильного интернета

Детальная информация о причинах неполадки и регионах максимального охвата пока не раскрыта.

В понедельник, 26 января, петербуржцы столкнулись с серьезными проблемами с доступом к мобильному интернету. Пользователи разных сотовых операторов жалуются на значительные сложности с подключением к сети.

На форумах и социальных сетях поступают многочисленные сообщения о длительных задержках загрузки веб-страниц или невозможности их открытия вообще. Кроме того, страдают сервисы мгновенных сообщений: приложения работают некорректно или совсем перестают поддерживать связь.

Согласно данным сайта Downdetector, за последние часы число жалоб превысило отметку в 1,5 тыс. Перебои носят массовый характер, но детальная информация о причинах неполадки и регионах максимального охвата пока не раскрыта.

