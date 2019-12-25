У молодежного сообщества Минстроя РФ появился собственный символ

Новый символ выбран не случайно.

Молодежный совет при Минстрой России подвёл итоги открытого голосования за свой официальный маскот. Победителем стала пчела — именно этот образ набрал наибольшую поддержку участников. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новый символ выбран не случайно. Пчела традиционно ассоциируется с трудолюбием, дисциплиной и умением работать в команде. Эти качества организаторы считают близкими молодым специалистам строительной отрасли, которые только начинают профессиональный путь и уже включаются в реальные проекты.

Маскот будет использоваться в мероприятиях, образовательных программах и информационных материалах Молодежный совет Минстроя России. Он станет частью визуальной айдентики сообщества и будет сопровождать его инициативы в регионах.

Организаторы поблагодарили всех участников конкурса и голосования за активность. По их мнению, выбор символа — это ещё один шаг к формированию единого профессионального сообщества молодых строителей.

Фото: Telegram / Минстрой России