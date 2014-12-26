В МВД предупредили, что мошенники стали маскировать сайты под Минобрнауки и "Госуслуги"

Полиция рекомендует не вводить персональные данные по ссылкам из сообщений и чатов.

В МВД России предупредили, что мошенники начали маскировать сайты под Минобрнауки и "Госуслуги".

Аферисты отправляют ссылку с доменом, похожим на minobrnauki, – "Личный кабинет учащегося", а также просят ФИО, телефон, ИНН, СНИЛС или паспорт. Затем переводят на сайт с доменом, который похож на gosuslugi, и предлагают "восстановить доступ" через звонок или tg-бота. Во время "восстановления" мошенники перехватывают логины, пароли и коды 2FA.

Полиция рекомендует не вводить персональные данные по ссылкам из сообщений и чатов, пользоваться только официальными сайтами и приложениями и проверять домен.

Не отправляйте и не называйте СМС‑коды и пароли никому – даже если собеседник просит "для восстановления". Отключите прием кодов по СМС, если есть возможность, и используйте приложения‑генераторы кодов (Authenticator) или аппаратные ключи. Пресс-служба МВД

Фото: pxhere