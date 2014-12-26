  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МВД предупредили, что мошенники стали маскировать сайты под Минобрнауки и "Госуслуги"
Сегодня, 8:36
146
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В МВД предупредили, что мошенники стали маскировать сайты под Минобрнауки и "Госуслуги"

0 0

Полиция рекомендует не вводить персональные данные по ссылкам из сообщений и чатов.

В МВД России предупредили, что мошенники начали маскировать сайты под Минобрнауки и "Госуслуги". 

Аферисты отправляют ссылку с доменом, похожим на minobrnauki, – "Личный кабинет учащегося", а также просят ФИО, телефон, ИНН, СНИЛС или паспорт. Затем переводят на сайт с доменом, который похож на gosuslugi, и предлагают "восстановить доступ" через звонок или tg-бота. Во время "восстановления" мошенники перехватывают логины, пароли и коды 2FA. 

Полиция рекомендует не вводить персональные данные по ссылкам из сообщений и чатов, пользоваться только официальными сайтами и приложениями и проверять домен. 

Не отправляйте и не называйте СМС‑коды и пароли никому – даже если собеседник просит "для восстановления". Отключите прием кодов по СМС, если есть возможность, и используйте приложения‑генераторы кодов (Authenticator) или аппаратные ключи. 

Пресс-служба МВД 

Ранее мы рассказывали о том, что раскрыта схема мошенников с "проверкой" качества воды. 

Фото: pxhere 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии