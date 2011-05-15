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Транспортная прокуратура: более 700 сотрудников РЖД работали во вредных условиях труда
Сегодня, 17:34
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Транспортная прокуратура: более 700 сотрудников РЖД работали во вредных условиях труда

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Сотрудники должны были проходить медосмотры.

Петербургская транспортная прокуратура обнаружила, что машинисты моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский и их помощники работают во вредных условиях труда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Депо является филиалом ОАО "РЖД". Общее количество сотрудников составляет 771. Они работали во вредных условиях более 5 лет. При этом периодические медосмотры в центры профпатологии не проводились. Как оказалось, работодатель не заключил соответствующий договор.

Транспортный прокурор возбудил административные дела и внес представление. Компания должна будет устранить нарушения. 

Фото: Piter.tv

Теги: депо, железная дорога, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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