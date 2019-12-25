Дорожные работы изменят маршруты автобусов на Пискаревском проспекте

В этом году на проспекте проводится ремонт. Закрытия движения не планируется.

Дорожные работы на Пискаревском проспекте от Свердловской набережной до Полюстровского проспекта изменят маршруты автобусов №№37, 105, 106 и 181. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Изменения будут действовать с 23:00 13-го августа до 05:00 16-го августа. Их можно увидеть на иллюстрации:

Работы на Пискаревском проспекте начались в июле этого года. Участок вошел в нацпроект "Безопасные и качественные дороги", поэтому деньги на ремонт выделили из федерального бюджета. На первом этапе работы идут на участке от Свердловской набережной до Пискаревского проспекта. Затем специалисты займутся участком от Пискаревского путепровода до Муринской дороги. Завершить работы планируют в октябре 2021-го года.

Фото: Piter.TV