Маршрут "Ласточки" Петербург – Хелюля 19 августа продлят до станции "Янисъярви"

В Карельском зоопарке состоится семейный праздник.

В связи с проведением семейного фестиваля в Карельском зоопарке 19 августа маршрут поезда "Ласточка" Санкт-Петербург –Хелюля будет продлен до станции "Янисъярви". Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.



"Ласточка" №821 отправится из Северной столицы в 06:15 и прибудет в Янисъярви в 11:55. В обратном направлении поезд №822 отправится в 17:15 и прибудет в Петербург в 22:43.

Остановки в пути следования: Выборг, Каменногорск, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала (вокзал), остановочный пункт Сортавала-Центр, остановочный пункт Черные Камни.

Ранее стало известно, что пассажирам "Ласточек", следующих от Петербурга до Петрозаводска, предоставят горячее питание.



Фото: ОЖД