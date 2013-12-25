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Маршрут "Ласточки" Петербург – Хелюля 19 августа продлят до станции "Янисъярви"
Сегодня, 10:24
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Маршрут "Ласточки" Петербург – Хелюля 19 августа продлят до станции "Янисъярви"

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В Карельском зоопарке состоится семейный праздник.

В связи с проведением семейного фестиваля в Карельском зоопарке 19 августа маршрут поезда "Ласточка" Санкт-Петербург –Хелюля будет продлен до станции "Янисъярви". Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
 
"Ласточка" №821 отправится из Северной столицы в 06:15 и прибудет в Янисъярви в 11:55. В обратном направлении поезд №822 отправится в 17:15 и прибудет в Петербург в 22:43. 

Остановки в пути следования: Выборг, Каменногорск, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала (вокзал), остановочный пункт Сортавала-Центр, остановочный пункт Черные Камни. 

Ранее стало известно, что пассажирам "Ласточек", следующих от Петербурга до Петрозаводска, предоставят горячее питание.
 
Фото: ОЖД

Теги: ласточка
Категории: Лента новостей,

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