  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Манеж набирает волонтеров для новой выставки
Сегодня, 16:35
66
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Манеж набирает волонтеров для новой выставки

0 0

Абитуриенты смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

ЦВЗ "Манеж" объявляет набор волонтеров для участия в новой выставке. Они будут помогать во время работы нового выставочного проекта "Н.Н. Живопись, графика и скульптура из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков".

Добровольцам нужно будет помогать посетителям ориентироваться в зале, помогать в гардеробе. Также при необходимости отвечать на вопросы гостей, в частности, о концепции выставки и о Манеже. 

В случае вашего желания и интереса, Манеж может предоставить возможность проводить туры для посетителей выставочного зала.

Манеж.

Среди бонусов — знакомство с кураторами, командой, деятелями культуры. Будущие абитуриенты смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. 

Выставка откроется 21 июля.

Ранее Piter.tv узнал о том, что петербургскому "Манежу" пришлось изменить свою выставочную программу на 2 года вперед. 

Фото: ВКонтакте / ЦВЗ "Манеж"

Теги: волонтеры, выставка, манеж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии