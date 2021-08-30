В "Манеже" показали перфоманс пластической медиации

Интересное открытие проекта – это участие зрителей в перфомансе: каждый может потанцевать, расслабиться. И для этого совершенно не нужно иметь определенный опыт или пластику тела.

В петербургском "Манеже" прошел перфоманс пластической медиации. Команда из пяти девушек вместе с куратором Аллой Агеевой представила пластичный и оригинальный номер.

Медиация – это достаточно новый формат, с 2015 года он практикуется в разных музеях, и в первую очередь в музеях современного искусства, но и не только. Подразумевает этот формат то, что экскурсовод не играет ведущую роль, не говорит все время, это диалог. Мы приглашаем посетителей стать активными участниками. Мы задаем вопросы, предлагаем какие-то творческие задания. Алла Агеева, независимый режиссер, артист

Пластическая медиация – это форма диалога между зрителем и артистом.

Для меня это философия, как для художника, в первую очередь. Но и частично это профессия, я занимаюсь театральными практиками, инклюзивными программами. Чаще всего я выступаю в роли педагога и режиссера, и у меня нет возможности проявиться самой. А здесь я отпустила себя, и для меня как раз это возможность свою философия реализовать и воплотить. Марина Абаджева, участница перфоманса

Каждый зритель может принять участие в проекте и присоединиться к артистам. Проект получил много положительных отзывов, и будет проводиться в будущем.

Материал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv

Фото на обложке: Центральный выставочный зал "Манеж"