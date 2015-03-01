В петербургском СИЗО 16-летний подозреваемый проломил голову сокамернику

Оба несовершеннолетних проходят по одному уголовному делу о покушении на убийство и уничтожении чужого имущества.

В петербургском СИЗО малолетний заключенный проломил голову другому. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

В больницу в пятом часу утра 20 марта был доставлен 16-летний житель Калужской области с закрытой черепно-мозговой травмой и вдавленным переломом левой височной кости. Он находился в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в следственном изоляторе 16-летний петербуржец, находясь в камере, ударил его головой о дверь.

Оба несовершеннолетних проходят по одному уголовному делу о покушении на убийство и уничтожении чужого имущества (поджог). По данному факту Следком в Калининском районе возбудил уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее у дома №46 на Ириновском проспекте оперативной группой уголовного розыска был задержан 42-летний местный житель, имеющий за плечами несколько судимостей, подозреваемый в поджоге электросамокатов на проспекте Ударников.

Фото: Piter.tv