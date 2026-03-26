Объем закупок у субъектов МСП в Петербурге достиг 104,1 млрд рублей

По итогам прошлого года все крупнейшие заказчики Петербурга, работающие по закону № 223-ФЗ, успешно выполнили квоты на закупки у малого и среднего бизнеса и вовремя разместили отчеты. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Петербург был признан лидером среди регионов России по этому показателю. Общий объем закупок у субъектов МСП составил 104,1 миллиарда рублей, что на 18,6% больше, чем в 2024 году.

Петербургские заказчики не только выполнили федеральные требования, но и существенно перевыполнили план. Доля закупок у малого и среднего бизнеса достигла 68,7%, а объем специализированных торгов составил 37,5%.

