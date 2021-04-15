Вячеслав Малафеев: "В третьем сезоне я настроился на командную игру, но, к сожалению, не обошлось без выяснения отношений"

ТНТ раскрывает весь состав участников третьего сезона шоу "Звёзды в Африке".

11 сентября стартует третий сезон шоу "Звёзды в Африке", он обещает стать самым жарким за всё время съёмок проекта – в нём продюсеры собрали ярких представителей селебретис разных поколений, которые в условиях голода, жары, дикой природы и несовместимости характеров по-новому откроются зрителю. ТНТ обнародует десятку звёздных участников, которые начнут приключенческую игру на выбывание.

В битве сезонов "Звёзд в Африке" примут участие Светлана Пермякова, Карина Кросс, Владимир Сычев, Каролина Севастьянова и Вячеслав Малафеев, а также Стас Ярушин, Олег Верещагин, Роза Сябитова, Вики Одинцова и Саша Стоун. Правила проекта останутся без изменений: участники живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо, у них нет еды и заработать её можно лишь на испытаниях, которые для них подготовили ведущие Миша Галустян и Ольга Бузова. Каждое испытание – проверка на прочность и встреча со своими страхами в экстремальных условиях, но всегда можно остановить задание, крикнув: "Я звезда, заберите меня отсюда!" Еженедельно на голосовании определяются номинанты на вылет с проекта. Они проходят испытание, по результатам которого один из участников отправляется домой. В битве сезонов продюсеры сделали шоу ещё масштабнее и добавили больше абсурдных челленджей, которые ждут участников в лагере между основными испытаниями. Кроме того, по ходу сезона к уже знакомым участникам примкнут звёзды, дебютирующие в африканском шоу ТНТ.

Победителем первого сезона проекта "Звёзды в Африке" стал футболист Вячеслав Малафеев, боровшийся за победу в финале с блогером Юлей Гаврилиной. Во втором сезоне реалити за звание победителя соревновались Валя Карнавал и комик Олег Верещагин, который в итоге и победил. Оба победителя пожертвовали свой приз в фонд защиты исчезающих видов животных.

Я скучал по проекту, даже когда уезжал после первого сезона. Мне действительно было грустно. После первого сезона, невзирая на какие-то моменты, со всеми были достаточно добрые, хорошие или хотя бы ровные отношения. Я понимал, что кто-то немного заигрался, кто-то мог чуть-чуть резко высказаться, но это шоу, а не реальность. В третьем сезоне я постарался настроиться на командную игру, но, к сожалению, не обошлось без выяснения отношений. Вячеслав Малафеев

В первую поездку на шоу "Звёзды в Африке" я не ставила никаких целей и задач. Мне было просто интересно! Хотелось побывать в Африке, но я не ко всему была готова. Например, есть тараканов было тяжело, я боялась змей и всяких африканских жуков, не знала всех тонкостей съёмок реалити-шоу. К новой поездке я была морально, физически и психологически готова. Во-первых, я ехала побеждать. Во мне проснулся спортивный дух. Даже думать не хотела о другом. Во-вторых, я проработала с мамой – она у меня психолог – все свои страхи насекомых, пресмыкающихся и всего остального. Поэтому поехала с супернастроем, в отличной физической форме и полной готовности. Каролина Севастьянова

Третий сезон шоу "Звёзды в Африке" – с 11 сентября в 19:00 на ТНТ.

Фото: предоставлены пресс-службой ТНТ