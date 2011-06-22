Роза Сябитова, Вики Одинцова, Саша Стоун и Олег Верещагин станут участниками третьего сезона шоу "Звезды в Африке"

Вместе с участниками в проект вернутся их давние конфликты.

В ЮАР завершились съемки третьего сезона экстремально-приключенческого проекта ТНТ. Третий сезон шоу "Звезды в Африке" обещает быть насыщенным и эмоциональным, ведь в звездном лагере встретятся участники двух первых сезонов. Ранее ТНТ объявил о возвращении в шоу главного интригана первого сезона Стаса Ярушина. К нему присоединятся Саша Стоун, Вики Одинцова, Роза Сябитова и Олег Верещагин. Имена остальных участников пока держатся в секрете. Известно, что помимо старых участников в проекте примут участие и новички.

Вместе с участниками в лагерь вернутся и давние конфликты. После первого сезона у Вики Одинцовой возникли некоторые вопросы к Стасу Ярушину, который вел нечестную игру по отношению к ней, хотя она считала его другом. Так же в проекте продолжится "противостояние" Олега Верещагина и Саши Стоуна, начатое во втором сезоне. Назревающий ранее конфликт в третьем сезоне наберет обороты и закончится дракой.

Стоит напомнить, что во втором сезоне Саша Стоун покинул проект по собственному желанию. На проекте у Саши завязались романтические отношения с участницей Валей Карнавал, которые продолжились и после его завершения.

Основные правила шоу останутся неизменными: участники проекта живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо. У них нет еды, и заработать её можно лишь на испытаниях, которые для них подготовили ведущие Миша Галустян и Ольга Бузова. Каждое испытание – проверка на прочность и встреча со своими страхами в экстремальных условиях. Каждую неделю на голосовании определяются номинанты на вылет с проекта. Они проходят испытание, по результатам которого один из участников отправляется домой.

В новом сезоне продюсеры подготовили ещё более масштабные и сложные задания. Кроме того, появятся смешные и абсурдные челленджи для звёзд в лагере.

Победителем первого сезона проекта "Звезды в Африке" стал футболист Вячеслав Малафеев, который боролся за победу в финале с блогером Юлей Гаврилиной. Во втором сезоне реалити за звание победителя соревновались Валя Карнавал и комик Олег Верещагин, который в итоге и победил.

Третий сезон шоу "Звёзды в Африке" – скоро на ТНТ.

Фото: ТНТ