Малафеев рассказал, что может помешать "Зениту" выиграть третий чемпионат подряд

Экс-вратарь сине-бело-голубых считает, что петербургской команде как никогда нужно собраться.

Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев уверен, что петербургской команде еще рано расслабляться, несмотря на значительный отрыв по очкам в таблице РПЛ. Об этом он заявил "Известиям".

По мнению Малафеева, "Зениту" может помешать выиграть третий чемпионат подряд "расслабленность и недооценка соперника". Экс-вратарь сине-бело-голубых вспомнил, что "Зенит" упускал и не такое преимущество, поэтому сейчас команде необходимо как никогда собраться.

После победы над "Сочи" "Зенит" оторвался в таблице РПЛ на 7 очков от "Спартака" и на 8 – от "Локомотива". Ближайший матч сине-бело-голубых состоится в субботу, 17 апреля, против "Краснодара". Игру будет судить арбитр Сергей Иванов.

Фото: Instagram / malafeev16ru