Собирай сокровища в "Пятёрочке": торговая сеть запустила акцию с челленджем в Likee

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила моментальную акцию "Магазин сокровищ", в рамках которой юные гости могут собрать уникальную коллекцию монет. Акция пройдёт во всех магазинах с 18 апреля по 22 мая.

Чтобы собрать необычные коллекционные монеты, выполненные в технике состаривания золота, серебра и меди, необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом "Пятёрочка Доставка". За каждые 600 рублей в чеке гость получит одну монетку. При этом отмечается, что монета не выдаётся за приобретение алкогольной и табачной продукции, уценённого товара и лотерейных билетов.

Чтобы собрать полную коллекцию быстрее всех, можно приобретать товары-партнёры акции или активировать подписку на сервис Х5 Пакет – за это выдается дополнительная монета. Также "сокровище" можно купить отдельно за 64 рубля. Кроме того, можно приобрести альбом с настольной картой-игрой для весёлых приключений с друзьями и кошелёк для хранения монет в трёх цветах.

Всего в коллекции "Магазин сокровищ" 27 разных монет, среди которых 1 редкая – фирменная от "Пятёрочки", а ещё 3 от партнёров: сервиса Х5 Пакет, брендов Whiskas и Rexona. В каждой упаковке с редкой монетой находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте для участия в розыгрыше ценных призов.

Помимо этого, в мобильном приложении "Пятёрочка" появилась онлайн-игра "Магазин сокровищ", в которой можно выиграть реальные призы. В ней предусмотрено 55 уровней игры "три-в-ряд" разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. За прохождение уровней предусмотрены различные призы от "Пятёрочки" и партнёров. Например, можно выиграть 45 дней подписки онлайн-кинотеатра "Иви" или до 5 000 дополнительных баллов на карту "Х5 Клуба". Для тех, кто пройдет 35 уровней, предусмотрен розыгрыш более 190 суперпризов: путешествия, смартфоны, планшеты, наушники и другое.

Кроме того, с 25 апреля в социальной сети Likee запускается челлендж с призами для активных участников. Нужно будет активировать маску пирата, повторить танец под трек "Пятёрочки" и выложить видео с хештегом #МагазинСокровищ.

Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. В прошлом году подобная акция стала абсолютным лидером среди аналогичных, проводимых нами ранее, по количеству выданных игрушек на одного пользователя. Уверена, что "Магазин сокровищ" также понравится покупателям. Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка"

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте.

Фото: торговая сеть Пятёрочка