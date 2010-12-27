Жилкомсервис игнорировал просьбу владельца квартиры списать чужие долги за коммунальные услуги

Проблему удалось решить.

Жилкомсервис Калининского района начислял собственнику квартиры долг предыдущего владельца за коммунальные услуги. Решить вопрос пришлось прокуратуре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что заявителю принадлежит квартира, которую обслуживает компания ООО "Жилкомсервис №3 Калининского района". Из-за того, что у прошлого владельца помещения была задолженность, компания в квитанции указывала информацию об этом. Нынешний собственник попросил открыть ему новый лицевой счет для начисления платы, но его просьба игнорировалась.

В итоге прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства в адрес руководителя "Жилкомсервиса № 3 Калининского района". Его рассмотрели и удовлетворили. Жителю наконец открыли новый лицевой счет, в котором не будет значиться долг.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионерка из Петербурга отсудила у ЖКС 230 тысяч из-за гололеда во дворе дома.

Фото: pixabay.com