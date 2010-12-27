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Жилкомсервис игнорировал просьбу владельца квартиры списать чужие долги за коммунальные услуги
Сегодня, 10:15
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nadezhda_sib

Жилкомсервис игнорировал просьбу владельца квартиры списать чужие долги за коммунальные услуги

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Проблему удалось решить.

Жилкомсервис Калининского района начислял собственнику квартиры долг предыдущего владельца за коммунальные услуги. Решить вопрос пришлось прокуратуре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что заявителю принадлежит квартира, которую обслуживает компания ООО "Жилкомсервис №3 Калининского района". Из-за того, что у прошлого владельца помещения была задолженность, компания в квитанции указывала информацию об этом. Нынешний собственник попросил открыть ему новый лицевой счет для начисления платы, но его просьба игнорировалась.

В итоге прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства в адрес руководителя "Жилкомсервиса № 3 Калининского района". Его рассмотрели и удовлетворили. Жителю наконец открыли новый лицевой счет, в котором не будет значиться долг. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионерка из Петербурга отсудила у ЖКС 230 тысяч из-за гололеда во дворе дома

Фото: pixabay.com

Теги: жилкомсервис, задолженность, коммунальные услуги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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