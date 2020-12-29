Людмила Навальная зарегистрировалась в Twitter и Instagram

Женщина отметила, что пока что ей все нравится в этих социальных сетях.

Мать оппозиционера Алексея Навального - Людмила Навальная зарегистрировалась в двух крупных социальных сетях. По сообщениям Znak.com, аккаунты Людмилы Ивановны запущены в Instagram и Twitter - @navalnayalyuda. Канал Piter.TV смог найти только страницу материа политика в Twitter.

Пока что Людмила Навальная успела разместить лишь 1 семейное фото с маленькими сыновьями и приветствие к своим сторонникам. Создание страницы совпало с серией несанкционированных протестных акций в поддержку Алексея Навального.