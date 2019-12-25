"Похищение" девушки на Бухарестской оказалось любовной разборкой

Горожанка не имеет претензий к своему ухажеру.

Правоохранители установили личности водителя Lada и его пассажирки, которую якобы увезли силой. "Похищение" оказалось любовной разборкой, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Фрунзенского района накануне днем обратился мужчина с информацией о том, что стал очевидцем того, как на пересечении Бухарестской улицы и улицы Белы Куна неизвестный усадил девушку без сознания в автомобиль и скрылся. Было установлено, что находившиеся в машине являются парой. Горожанка не имеет претензий к своему ухажеру.

Фото: Piter.TV