"Похищение" девушки на Бухарестской оказалось любовной разборкой
Сегодня, 16:37
Горожанка не имеет претензий к своему ухажеру.

Правоохранители установили личности водителя Lada и его пассажирки, которую якобы увезли силой. "Похищение" оказалось любовной разборкой, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Фрунзенского района накануне днем обратился мужчина с информацией о том, что стал очевидцем того, как на пересечении Бухарестской улицы и улицы Белы Куна неизвестный усадил девушку без сознания в автомобиль и скрылся. Было установлено, что находившиеся в машине являются парой. Горожанка не имеет претензий к своему ухажеру. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали мужчину, который во время развода с женой в 2020 году украл дочь. 

