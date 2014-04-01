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ЗСД и Никольские ряды стали популярными объектами для туристов в Петербурге
Сегодня, 16:24
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nadezhda_sib

ЗСД и Никольские ряды стали популярными объектами для туристов в Петербурге

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Приезжающих в город на Неве интересуют как "классические" достопримечательности, так и новые объекты и пространства.

Самым популярным направлением для туристов в Петербурге остается Петергоф и фонтаны в Нижнем парке. Об этом "Невским Новостям"  сообщила член правления Лиги туроператоров Северной столицы Марина Любимова.

Также гости Петербурга любят посещать Эрмитаж, Дом книги, прогуливаться по Невскому проспекту, Летнему саду, Дворцовой набережной. Если говорить о пригородах, то помимо Петергофа в списке любимых находятся Царское Село и Павловск. 

Туристы проявляют интерес и к новым объектам, например, Западному скоростному диаметру, Никольским рядам или острову Новая Голландия. 

В прошлом году Петербург посетили 2,9 человек. 80% из них проживают в России. 

Фото: Piter.TV

Теги: достопримечательности, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Семёнов Зинон
Сегодня 17:23

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