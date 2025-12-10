На дороге "Луга – Медведь" 29-летний водитель сбил неизвестную женщину

Она находилась на проезжей части дороги вне зоны пешеходного перехода.

Полицейские проводят проверку по факту гибели женщины во время ДТП на автомобильной дороге "Луга – Медведь"

По данным регионального МВД, 9 декабря около 19:58 на 4 км автодороги "Луга – Медведь", вне населенного пункта, 29-летний водитель Volkswagen Polo наехал на находившуюся на проезжей части дороги вне зоны пешеходного перехода женщину. Пешеход от полученных травм скончалась на месте. Личность погибшей устанавливается, на вид женщине 40 лет.

Водитель за нарушения ПДД в 2025 году привлекался четыре раза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция СПб и ЛО