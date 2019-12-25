Губернатор Петербурга наградил лучших работников строительной отрасли

День строителя отмечается 14 августа.

В преддверии Дня строителя, который будет отмечаться 14 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов вручил награды сотрудникам Комитета по строительству, подведомственных учреждений, представителей подрядных организаций, которые реализуют социальные объекты в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Почетный знак "Строителю Санкт‑Петербурга" I степени получили заместитель гендиректора ООО "Лентехстрой" Евгений Папков и гендиректор АО "Ильич Плюс" Дмитрий Саватеев. Также были вручены почетные знаки II и III степеней.

Благодарности губернатора вручили Анастасии Кузенковой – замдиректора по перспективному развитию территорий "Управления строительными проектами", а также Екатерине Никулиной – начальнику отдела сопровождения реализации проектов учреждения "Управление строительными проектами".

Фото: Строительный Петербург