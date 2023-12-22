В Ленобласти лошадь схватила девочку за воротник куртки и перебросила через ограждение

От подачи заявления мама девочки отказалась.

В Гатчинском районе Ленобласти на оленьей ферме лошадь перебросила через ограждение девочку. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

В полицию вечером 14 января поступила телефонограмма из больницы. В ней говорилось, что 11-летняя девочка после посещения оленьей фермы получила компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

Со слов мамы девочки установлено, что она вместе с дочкой находились на оленьей ферме в деревне Бор Гатчинского района. В момент нахождения с дочерью около загона с лошадьми одна из лошадей схватила зубами за воротник куртки девочку и, перебросив её через ограждение, бросила на землю в загоне.

От подачи заявления мама девочки отказалась и заявила, что диагноз о переломе был поставлено устно.

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Фото: pxhere