  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лисовец прокомментировал очереди у Покровской больницы
Сегодня, 17:15
124
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Лисовец прокомментировал очереди у Покровской больницы

0 0

По информации главы профильного комитета, ожидание в очереди составляет чуть более часа.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец прокомментировал очереди из карет скорой помощи, которые заметили у Покровской больницы.

Чиновник отметил, что в ведомстве знают об этой ситуации. В очереди находились около 7 автомобилей. Максимальный срок ожидания приема, по словам Лисовца, составлял чуть более часа. Такие очереди появляются эпизодически. При выборе медучреждения специалисты руководствуются наличием сопутствующих заболеваний у пациента, так как у разных учреждений разный профиль. 

Лисовец отметил, что ожидание в очереди должно составлять не более 1,5 часа. Пациенты в тяжелом состоянии будут приниматься вне очереди. 

Фото из архива Льва Авербаха

Теги: очередь, покровская больница, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии