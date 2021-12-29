Лисовец прокомментировал очереди у Покровской больницы

По информации главы профильного комитета, ожидание в очереди составляет чуть более часа.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец прокомментировал очереди из карет скорой помощи, которые заметили у Покровской больницы.

Чиновник отметил, что в ведомстве знают об этой ситуации. В очереди находились около 7 автомобилей. Максимальный срок ожидания приема, по словам Лисовца, составлял чуть более часа. Такие очереди появляются эпизодически. При выборе медучреждения специалисты руководствуются наличием сопутствующих заболеваний у пациента, так как у разных учреждений разный профиль.

Лисовец отметил, что ожидание в очереди должно составлять не более 1,5 часа. Пациенты в тяжелом состоянии будут приниматься вне очереди.

Фото из архива Льва Авербаха