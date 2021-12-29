У Покровской больницы заметили очередь из машин скорой помощи

В Петербурге ухудшается эпидемиологическая ситуация.

У Покровской больницы на Васильевском острове замечена очередь из машин скорой помощи. Об этом "Фонтанке" рассказал очевидец.

В последний раз очередь у приемного покоя больницы была замечена в июне прошлого года. Тогда наблюдался пик заболеваемости, как и сегодня.

Суточное число заболевших коронавирусом перевалило за 5000 человек. За сутки ковидом в городе заболели 5 922 человека (накануне – 4 753 человека), выздоровели 2 969 человек и 45 человек не победили вирус.

Также, по данным на 21 января, "омикрон"-штамм выявлен у 1008 человек. В настоящее время заболевшие изолированы в инфекционные стационары.

Фото: Piter.TV