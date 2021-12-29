В Петербурге за сутки COVID-19 заболели почти 6000 человек

За сутки ковидом в городе заболели 5 922 человека.

В Петербурге ухудшается эпидемиологическая ситуация. Суточное число заболевших коронавирусом перевалило за 5000 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с ковидом.

За сутки ковидом в городе заболели 5 922 человека (накануне – 4 753 человека), выздоровели 2 969 человек и 45 человек не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 903 773 человека, победили вирус 833 692 человека и 29 293 человека скончались из-за коронавируса.

Также, по данным на 21 января, "омикрон"-штамм выявлен у 1008 человек. В настоящее время заболевшие изолированы в инфекционные стационары.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом, в то числе новым штаммом, в Петербурге приостановили диспансеризацию и оказание плановой медпомощи. Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто говорил о том, что при росте заболевших придется перепрофилировать стационары. Без плановой помощи останутся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, эндокринными заболеваниями.

Фото: Piter.TV