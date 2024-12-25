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Петербуржцы жалуются на лишние списания при оплате проезда по ЕКП
Сегодня, 17:05
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Петербуржцы жалуются на лишние списания при оплате проезда по ЕКП

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Инциденты прокомментировал городской комитет по транспорту.

В Петербурге в первый день нового года возникли проблемы с настройкой оборудования в общественном транспорте. Поступили жалобы на неправильную сумму, списанную за поездку в автобусе. Эти инциденты прокомментировал городской комитет по транспорту.

Как сообщили в комитете проблема требует внимания специалистов. Возможно, произошла ошибка на стороне банка — неверно настроена скидка или транспортное оборудование не обновлялось должным образом.

Там добавили, что более точная информация появится позже. В комитете пообещали вернуть излишне списанные деньги. Там также упомянули, что подобные инциденты происходили редко.

Ранее мы сообщили о том, что с  1 января в Петербурге выросла стоимость проезда в общественном транспорте.

Фото: edinaya-karta.spb.ru

Теги: екп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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