Петербуржцы жалуются на лишние списания при оплате проезда по ЕКП

Инциденты прокомментировал городской комитет по транспорту.

В Петербурге в первый день нового года возникли проблемы с настройкой оборудования в общественном транспорте. Поступили жалобы на неправильную сумму, списанную за поездку в автобусе. Эти инциденты прокомментировал городской комитет по транспорту.

Как сообщили в комитете проблема требует внимания специалистов. Возможно, произошла ошибка на стороне банка — неверно настроена скидка или транспортное оборудование не обновлялось должным образом.

Там добавили, что более точная информация появится позже. В комитете пообещали вернуть излишне списанные деньги. Там также упомянули, что подобные инциденты происходили редко.

Ранее мы сообщили о том, что с 1 января в Петербурге выросла стоимость проезда в общественном транспорте.

Фото: edinaya-karta.spb.ru