Бывшая предпринимательница лишилась из-за мошенников около 3,5 млн рублей в Колпино

Женщине позвонили незнакомцы, убедившие ее установить на телефон приложение.

Мошенники забрали у пожилой женщины в Колпино около 3,5 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Бывшей предпринимательнице в возрасте 75 лет 16 июля позвонили незнакомцы, убедившие ее установить на телефон приложение. После этого со счетов пенсионерки и списалась сумма.

В прошлом потерпевшая возглавляла строительную компанию. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, злоумышленников ищут.

Ранее мы сообщили о том, что девочка-подросток отдала мошенникам 2 млн рублей матери в Петербурге. Записи с камер наблюдения на месте преступления просмотрены и изъяты, на курьера составили ориентировку.

Фото: Piter.TV