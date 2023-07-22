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Бывшая предпринимательница лишилась из-за мошенников около 3,5 млн рублей в Колпино
Сегодня, 8:45
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Бывшая предпринимательница лишилась из-за мошенников около 3,5 млн рублей в Колпино

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Женщине позвонили незнакомцы, убедившие ее установить на телефон приложение.

Мошенники забрали у пожилой женщины в Колпино около 3,5 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Бывшей предпринимательнице в возрасте 75 лет 16 июля позвонили незнакомцы, убедившие ее установить на телефон приложение. После этого со счетов пенсионерки и списалась сумма. 

В прошлом потерпевшая возглавляла строительную компанию. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, злоумышленников ищут. 

Ранее мы сообщили о том, что девочка-подросток отдала мошенникам 2 млн рублей матери в Петербурге. Записи с камер наблюдения на месте преступления просмотрены и изъяты, на курьера составили ориентировку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колпино, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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