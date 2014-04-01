Двух жителей Невского района лишили водительских прав из-за психических расстройств

Прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия у ответчиков водительских удостоверений.

В Невском районе Петербурга по иску прокурора граждане, имеющие хронические психические расстройства, лишены права управления транспортными средствами. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что два жителя района, состоящие на учете у врача-психиатра, имеют водительские удостоверения на право управления транспортными средствами категорий "В", "В1" и "M". Вместе с тем, имеющиеся у них хронические психические расстройства входят в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия у ответчиков водительских удостоверений. Требования прокурора удовлетворены, граждане лишены права управления транспортными средствами.

Фото: Piter.tv