Под Петербургом лисенок решил выспаться в "кроватке" кабанихи

Кабаны своим пятачком вырывают место для восстановления прямо в земле.

В Приозерском районе Ленобласти видеоловушка засняла храброго лисенка, который решил отдохнуть в "кроватке" кабанихи. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 10 сентября.

Кабаны своим пятачком вырывают место для восстановления прямо в земле. Такие лесные лежанки животные используют многократно. Накануне как только местная самка отлучилась, в ее "кроватку" пришел любопытный малыш.

Вот только готовый ужин лисенка здесь, увы, не ждал, и он решил прямо на месте отработать навык охотника: представил, что комок земли – это мышка, и бросился за "добычей". Павел Глазков, биолог

Ранее на Piter.TV: в Ломоносовский район прилетела белоснежная цапля.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко)