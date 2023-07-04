В Петербург на Межрегиональную студенческую стройку приехали более 90 студентов

Студенты до начала осени будут трудиться на объектах капитального строительства и транспортной инфраструктуры нашего города.

Торжественная линейка студенческих отрядов состоялась 3 июля на Сенатской площади. В Северной столице собрались более 90 студентов из восьми регионов России по случаю открытия VII Межрегиональной студенческой стройки, пояснил портал "Строительный Петербург".

Участников приветствовали вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина и заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний.

Студенты до начала осени будут трудиться на объектах капитального строительства и транспортной инфраструктуры нашего города. В задачи стройотрядов входят: высадка цветов, ремонт помещений и дорожного полотна, проектировка объектов и документооборот.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"