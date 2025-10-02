Дом книги и Почта России выпустят лимитированную открытку к 130-летию Есенина

Посетители книжного магазина смогут совершенно безвозмездно послать ее родным и друзьям.

Петербург готовится отметить юбилейную дату — 130-летие со дня рождения легендарного российского поэта Сергея Есенина целой чередой культурных мероприятий. Как пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на сообщение вице-губернатора города Бориса Пиотровского, важным событием станет совместный проект Дома книги и Почты России. Специально к знаменательной дате выпущена ограниченная серия поздравительных открыток, которые посетители книжного магазина смогут совершенно безвозмездно послать родным и друзьям.

Акция откроется в завтра в 12:00. Вечером в 18:00 начнется торжественное мероприятие — литературно-музыкальная постановка "Певец человеческой юности". Вечером зрителей порадуют выступления известных артистов: Михаила Драгунова, Ольги Захаровой и Анатолия Ломунова.

Эта творческая встреча станет прекрасным поводом для почитателей таланта Есенина погрузиться в его лирику и открыть заново полюбившиеся строки.

Фото: Telegram / Пиотровский Online