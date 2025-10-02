Шоу "Поющие мосты" посвятят 130-летию со дня рождения Есенина

Над Невой прозвучат шедевры творчества композитора Георгия Свиридова, написанные на стихотворения поэта.

Шоу "Поющие мосты" порадует ночной Петербург в ближайшую ночь с пятницы на субботу. Мероприятие посвящено памятным датам — юбилеям русского поэта Сергея Есенина и выдающегося композитора Георгия Свиридова, пишет "Петербургский дневник".

Начало запланировано на 1:10 по московскому времени. Откроет концерт фрагмент знаменитого гимна "Великому городу" из балетной постановки "Медный всадник" композитора Рейнгольда Глиэра. Далее над Невой прозвучат шедевры творчества Георгия Свиридова, написанные на стихотворения Сергея Есенина, объединяющие красоту поэзии и величие музыкального исполнения. Так, слушателям предложат насладиться исполнением фрагмента из вокального цикла "Отчалившая Русь" в записи архива Петербургской Капеллы. Коллективный хор лучших петербургских музыкальных вузов исполнит партию "О Родина, счастливый и неисходный час!" под управлением известного музыканта и руководителя ансамбля Сергея Екимова.

Еще одна жемчужина концерта — композиция "Отвори мне, страж заоблачный..." в уникальной интерпретации тенорового голоса великого Дмитрия Хворостовского совместно с аккомпаниатором Михаилом Аркадьевым.Завершающей нотой выступит знаменитое музыкальное произведение "Вальс" из "Музыкальных иллюстраций к повести Александра Сергеевича Пушкина "Метель", представленное Большим симфоническим оркестром под управлением маэстро Владимира Федосеева.

Фото: Piter.TV