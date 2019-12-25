  1. Главная
Свалку в гаражном кооперативе Красносельского района ликвидируют по требованию прокуратуры
Руководство кооператива получило официальное предписание принять меры по устранению выявленных нарушений закона об охране природы.

Прокуратура Красносельского района выступила с требованием устранить нелегальную свалку, обнаруженную на территории гаражного кооператива "Дружба" в Станционном посёлке. Во время проверки на местности выявлены многочисленные отходы твёрдых бытовых материалов и старых автомобильных покрышек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

Руководство кооператива получило официальное предписание принять меры по устранению выявленных нарушений закона об охране природы. Данный документ находится на стадии рассмотрения.

Контроль над исполнением требований прокуратуры будет продолжён вплоть до полного устранения стихийной свалки и возвращения участка в состояние, соответствующее экологическим нормам.

Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

