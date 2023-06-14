Несанкционированную свалку на Шкиперском протоке ликвидируют после прокурорской проверки

Василеостровский районный прокурор Петербурга провёл проверку исполнения норм природоохранного законодательства.
В процессе осмотра одного из земельных участков вдоль Шкиперского протока выявлены факты незаконного складирования мусора различного происхождения, включая строительный и бытовой хлам, а также запчасти автомобилей.
В адрес собственника земли направлено официальное предписание прокуратуры с требованием немедленно принять меры по устранению нарушений. Активно ведутся мероприятия, направленные на ликвидацию образовавшегося полигона отходов.
Ранее мы сообщили о том, что из безымянного ручья в Кудрово взяты пробы воды.
Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
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