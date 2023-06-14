Несанкционированную свалку на Шкиперском протоке ликвидируют после прокурорской проверки

В адрес собственника земли направлено официальное предписание прокуратуры с требованием немедленно принять меры по устранению нарушений.

Василеостровский районный прокурор Петербурга провёл проверку исполнения норм природоохранного законодательства.

В процессе осмотра одного из земельных участков вдоль Шкиперского протока выявлены факты незаконного складирования мусора различного происхождения, включая строительный и бытовой хлам, а также запчасти автомобилей.

В адрес собственника земли направлено официальное предписание прокуратуры с требованием немедленно принять меры по устранению нарушений. Активно ведутся мероприятия, направленные на ликвидацию образовавшегося полигона отходов.

Ранее мы сообщили о том, что из безымянного ручья в Кудрово взяты пробы воды.

Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга