  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Несанкционированную свалку на Шкиперском протоке ликвидируют после прокурорской проверки
Сегодня, 16:37
86
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Несанкционированную свалку на Шкиперском протоке ликвидируют после прокурорской проверки

0 0

В адрес собственника земли направлено официальное предписание прокуратуры с требованием немедленно принять меры по устранению нарушений.

Василеостровский районный прокурор Петербурга провёл проверку исполнения норм природоохранного законодательства.

В процессе осмотра одного из земельных участков вдоль Шкиперского протока выявлены факты незаконного складирования мусора различного происхождения, включая строительный и бытовой хлам, а также запчасти автомобилей.

В адрес собственника земли направлено официальное предписание прокуратуры с требованием немедленно принять меры по устранению нарушений. Активно ведутся мероприятия, направленные на ликвидацию образовавшегося полигона отходов.

Ранее мы сообщили о том, что из безымянного ручья в Кудрово взяты пробы воды.

Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Теги: прокуратура, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии