В Боткинской больнице прокомментировали ситуацию с лихорадкой чикунгунья в Петербурге

Специалисты-медики рекомендуют внимательно относиться к своему самочувствию после возвращения из эндемичных по вирусу стран или областей.

В больнице имени С.П. Боткина сообщили "Петербургскому дневнику", что в учреждении отсутствуют пациенты с диагнозом лихорадка чикунгунья. Данный вирус распространяется исключительно определённым видом комаров, не обитающих в Северо-Западном регионе России. Передача инфекции от человека к человеку невозможна.

Симптоматика заболевания проявляется повышением температуры и сильными болевыми ощущениями в суставах. Летальные исходы и тяжелые формы болезни наблюдаются достаточно редко.

Тем не менее, специалисты-медики рекомендуют внимательно относиться к своему самочувствию после возвращения из эндемичных по вирусу стран или областей. При появлении схожих симптомов немедленно обращаться за консультацией врача.

Ранее Онищенко отметил снижение риска распространения лихорадки чикунгунья в России.

Фото: Piter.TV