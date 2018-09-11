От первого лица: как в финском доме на Куйбышева устанавливали новые лифты

Дом более полувека простоял с пустыми лифтовыми шахтами.

В жилом доме на улице Куйбышева, д. 15 подходят к концу работы по установке лифтового оборудования в 1 и 3 подъезде. Об этом каналу Piter.TV рассказали представители ООО "Лифтремонт" и "Фонда капитального ремонта Ленинградской области".

Устанавливать современные лифты в старых финских шахтах для транспортировки вещей и грузов здесь начали еще в 2017 году. Однако срок выполнения работ затянулся. Подрядчики объясняют это особенностями финской архитектуры, под которую им пришлось серьезно адаптировать первоначальный проект и лифтовую технику. В "Лифтремонте" и "Фонде капремонта" в целом согласны с этой позицией.

Еще в советские времена не получалось осуществить эту работу. В этих домах лифтов не было более 50 лет. Шахты финские, а это всегда - индивидуальные проекты. Из-за этого работы затянулись. Московская подрядная организация в данный момент ведет доработку лифтов, обеспечивает их соответствие проектно-сметной документации. В данный момент приемку лифтов ведет Фонд капитального ремонта, также присутствуют представители подрядчика. Без полного приведения лифтов в состояние, удовлетворяющее всем существующим требованиям, лифты в работу запущены не будут. Главное для нас - безопасность жителей, и мы к этому стремимся. Антон Демкин, генеральный директор ООО "Лифтремонт"

Эксперты отмечают, что лифты технически готовы, остались только решить вопросы по документации - паспортам и техническим проектам. После этого лифты представят Ростехнадзору и после окончательного одобрения их запустят в работу.

Сегодня мы произвели контрольный осмотр готовности монтажных работ по замене лифтового оборудования по адресу Куйбышева, 15, в 1 и 3 подъезде. Работы выполнены в полном объеме, оборудование рабочее. Были замечания по проектной документации, однако их устранили в полном объеме. С понедельника планируется передать документы управляющей компании, чтобы произвести ввод в эксплуатацию службами Ростехнадзора. Была проделана большая работа - перепланированы полностью приямки в подвальных помещениях, смонтированы новые направляющие, также заводом "Евролифтмаш" была проделана работа при участии конструкторского бюро - они спроектировали эксклюзивное оборудование, а затем аттестовали и смонтировали все по всем нормам и правилам. Емелин Михаил, НКО "Фонд капитального ремонта Ленинградской области", главный специалист отдела контроля качества работ

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