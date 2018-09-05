"Лифтремонт" и депутаты проконтролируют ремонт лифтов в Выборге

В Выборге стартовали работы по ремонту и замене лифтов в многоквартирных домах. За этим процессом будут следить эксперты и общественность.

Генеральный директор ООО "Лифтремонт" прокомментировал масштабные работы по замене лифтов в многоквартирных домах города Выборга. В интервью Piter.TV Антон Дёмкин отметил, что первый этап ремонтных работ стартовал 27 августа.

В данный момент в работе находятся 13 лифтов по 6 адресам. Работы ведутся генеральным подрядчиком - "Щербинским лифтостроительным заводом",это оно из крупнейших предприятий в этой отрасли в России. Всего же отремонтируют 55 лифтов в 27 домах. Безусловно, все работы будут выполняться под строгим надзором Администрации Выборгского район, управляющих организаций и "Лифтремонта". Мы будем вести плотный контроль за технической составляющей. Антон Дёмкин, генеральный директор ООО "Лифтремонт"

У общественности также будет возможность следить за происходящим в многоквартирных домах. Им помогут в этом депутаты и общественные приемные, - заявил руководитель Общественной приемной 16 округа города Выборга Виктор Гришкин.

Совместно с жителями мы рады долгожданной замене лифтов. Однако мы будем следить за ходом и качеством работ. Мы находимся на постоянной связи с "Лифтремонтом", подрядчиками, и будем оказывать посильное воздействие на ход работы. Также хотим отметить - если у жильцов возникают какие-либо вопросы и замечания по замене лифтов, им можно обратиться в общественную приемную 16-округа. Это Рубежная 33, или школа № 10. Прием проходит каждый второй и четвертый вторник месяца с 16.00 до 18.00. Виктор Гришкин, руководитель Общественной приемной 16 округа города Выборга

По словам собеседника, на данный момент на 16-м избирательном округе проходит ремонт лифтов на Гагарина, 18, а затем он пройдет в домах Гагарина 45, 47 и 49.

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