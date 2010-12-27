Больше всего лифтов заменят в Выборгском районе Ленобласти

На все лифты Ленобласть потратит 905 миллионов рублей.

В Ленинрадской области выбрали подрядчика, который отремонтириует и заменит лифтовое оборудование в 171 многоэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Аукцион проводил региональный фонд капитального ремонта. По договору, выбранная организация должна заменить почти 400 лифтов. Больше всего будет установлено в Сосновом Бору, Выборгском и Кировском районах. Гарантрия на лифты будет 5 лет. В данный момент началась поставка оборудования и в 20-х числах этого месяца начнутся работы. Все планируется закончить 29 декабря 2018 года.

На работы из бюджета выделили 905,2 миллиона рублей.

Ранее мы публиковали видео: в жилом доме на Парнасе затопило лифт.

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