Личный фотоальбом императрицы Александры Федоровны продан в Петербурге за 13 млн рублей

Фотоальбом, принадлежащий супруге последнего русского императора Николая II — императрице Александре Федоровне, был продан на аукционе в Петербурге за внушительную сумму в 13 млн рублей. Торги стартовали с начальной цены в 10 млн рублей, однако коллекционеры смогли поднять цену до означенной суммы. Информация об этом событии поступила во вторник, 28 октября, из отчета аукциона "Литфонд".

Данный альбом шел под номером 54 в каталоге торгов. Лот представляет собой уникальное собрание фотографий, сделанных рукой самой императрицы, запечатлевшей жизнь царской семьи.

Альбом является единственным экземпляром семейного архива Романовых, не попавшим в фонды Государственного архива РФ.

