В Кронштадте завершается строительство лицея с уникальным залом-атриумом

Здание уже имеет готовую основную конструкцию, завершаются работы по благоустройству, монтажу сантехники, акустики и отделке помещений.

На Цитадельской дороге в Кронштадте строительство школы, напоминающей корабль, достигло 90% готовности. Лицей на 550 мест, возводимый застройщиком по индивидуальному проекту, планируется завершить в сентябре 2024 года. Здание уже имеет готовую основную конструкцию, завершаются работы по благоустройству, монтажу сантехники, акустики и отделке помещений, рассказал портал "Строительный Петербург".

Центральным элементом станет актовый зал-трансформер с уникальной стеклянной крышей и складными перегородками, которые позволяют легко менять конфигурацию пространства. Лестница-трибуна в атриуме будет служить зрительскими местами, сценой или зоной отдыха. Материалы трибуны – HPL-панели под дерево – выбраны для долговечности и комфорта.

Лицей также оборудуют двумя бассейнами, спортивными залами и классами для ремесел, соответствуя новым стандартам социальных объектов Санкт-Петербурга. На прилегающей территории создадут спортивные площадки, зону для мероприятий и временную стоянку для посадки и высадки учеников.

Застройщик начал строительство летом 2023 года, и этот проект станет частью единой инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров фортов", который также включает музейно-исторический парк, Музей военно-морской славы и благоустроенные общественные пространства.

Фото: портал "Строительный Петербург"