Три петербургских предприятия получат свыше 405 млн рублей на развитие проектов

"Полимет-Сервис", ПО "ЛУЗАР" и "Арсенал" расширят производство с госфинансированием.

Промышленные компании Петербурга получили финансирование из городского Фонда развития промышленности на общую сумму более 405 миллионов рублей. Так, машиностроительному заводу "Арсенал" выделили кредит на 294,1 миллиона рублей сроком до 60 месяцев с процентной ставкой 7%, рассказали в Смольном.

Завод "Арсенал" специализируется на гражданском машиностроении и оборудовании для космической отрасли. За счет средств планируется обновить исследовательское оборудование и запустить производство новой высокотехнологичной продукции. Предприятие направит более 20 миллионов рублей налогов в бюджеты всех уровней.

Компания "Полимет-Сервис", занимающаяся выпуском металлических инструментов, получила 44,9 миллиона рублей на пять лет под ставку от 5 до 7%. Эти средства пойдут на выкуп оборудования, ранее приобретённого в лизинг. Ожидаемые налоговые поступления от компании превысят 30 миллионов рублей.

ПО "ЛУЗАР", производящее комплектующие для автомобильной промышленности, получило 66,4 миллиона рублей на 60 месяцев с процентной ставкой от 3 до 7%. За счёт инвестиций предприятие закупит пять термопластавтоматов. В результате налоговые выплаты компании составят примерно 26,6 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv