  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Росприроднадзоре объяснили, почему к петербуржцам начали залетать летучие мыши
Сегодня, 12:52
174
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Росприроднадзоре объяснили, почему к петербуржцам начали залетать летучие мыши

0 0

Они ищут теплое место для спячки. У некоторых особей сон продолжается 8 месяцев.

В Росприроднадзоре по Северо-Западу подтвердили, что летучие мыши ищут в сентябре-октябре место для зимовки. В связи с этим их можно встретить в трещинам и швах многоквартирных домов, на чердаках, балконах, подвалах.  

Напомним, на рукокрылых накануне пожаловались жители юга Петербурга. 

Для спячки летучих мышей подходят места с высокой влажностью, без сквозняков и температурой воздуха выше 0 градусов.

В ведомстве рассказали, что делать и не делать при встрече с летучей мышью:

  • не брать в руки, не кормить, не пугать;
  • надеть плотные перчатки, дождаться момента, когда животное успокоится и накрыть полотенцем;
  • посадить в коробку и выпустить на улицу, если животное не ранено;
  • при укусе обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

Фото: ВКонтакте / БЖonline | Балтийская Жемчужина, Ирина Тряскина

Теги: летучая мышь, спячка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии