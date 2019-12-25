В Росприроднадзоре объяснили, почему к петербуржцам начали залетать летучие мыши

В Росприроднадзоре по Северо-Западу подтвердили, что летучие мыши ищут в сентябре-октябре место для зимовки. В связи с этим их можно встретить в трещинам и швах многоквартирных домов, на чердаках, балконах, подвалах.
Напомним, на рукокрылых накануне пожаловались жители юга Петербурга.
Для спячки летучих мышей подходят места с высокой влажностью, без сквозняков и температурой воздуха выше 0 градусов.
В ведомстве рассказали, что делать и не делать при встрече с летучей мышью:
- не брать в руки, не кормить, не пугать;
- надеть плотные перчатки, дождаться момента, когда животное успокоится и накрыть полотенцем;
- посадить в коробку и выпустить на улицу, если животное не ранено;
- при укусе обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.
Фото: ВКонтакте / БЖonline | Балтийская Жемчужина, Ирина Тряскина
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