В Росприроднадзоре объяснили, почему к петербуржцам начали залетать летучие мыши

Они ищут теплое место для спячки. У некоторых особей сон продолжается 8 месяцев.

В Росприроднадзоре по Северо-Западу подтвердили, что летучие мыши ищут в сентябре-октябре место для зимовки. В связи с этим их можно встретить в трещинам и швах многоквартирных домов, на чердаках, балконах, подвалах.

Напомним, на рукокрылых накануне пожаловались жители юга Петербурга.

Для спячки летучих мышей подходят места с высокой влажностью, без сквозняков и температурой воздуха выше 0 градусов.

В ведомстве рассказали, что делать и не делать при встрече с летучей мышью:

не брать в руки, не кормить, не пугать;

надеть плотные перчатки, дождаться момента, когда животное успокоится и накрыть полотенцем;

посадить в коробку и выпустить на улицу, если животное не ранено;

при укусе обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

Фото: ВКонтакте / БЖonline | Балтийская Жемчужина, Ирина Тряскина