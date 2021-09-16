Летучие мыши прилетают зимовать в квартиры петербуржцев

Один из жителей написал, что "судя по всему, летучие мышки сейчас ищут место для зимовки. Я таким квартиру не сдаю, но он попробовал".

В квартиры петербуржцев прилетают зимовать летучие мыши, чтобы спастись от сентябрьских холодов. Горожане сфотографировали гостью в Красносельском районе Петербурга.

Житель ЖК "Балтийская жемчужина" написал, что "судя по всему, летучие мышки сейчас ищут место для зимовки. Я таким квартиру не сдаю, но он попробовал". Он посадил мышь на полотенце. Другие пользователи также пишут о встречах с летучими мышами.

Этот товарищ залетел на 8-й этаж. Жутко громкий, как сирена написала жительница одного из домов на Ленинском проспекте.

Другая летучая мышь посетила квартиру на Ленинском, 55. Там она устроилась на карнизе, кричала и шипела.

Фото: Вконтакте / БЖonline | Балтийская Жемчужина