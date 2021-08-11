  1. Главная
Летом в Петербурге заключили брак около 29 тыс. пар
Сегодня, 14:50
Летом в Петербурге заключили брак около 29 тыс. пар

Самыми востребованными стали Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворец бракосочетания №2 на Фурштатской улице.

В летнем свадебном сезоне текущего года в Петербурге было создано около 29 тыс. новых семей. Это на 1,5 тыс. больше, чем в 2024 году. 

Как сообщили в Смольном, в почти 40% случаев браком в Северной столице сочетались туристы. 

Петербург носит звание одного из самых романтичных городов мира. Северную столицу все чаще выбирают местом создания семьи не только петербуржцы, но и жители других регионов. Каждой паре молодоженов мы стремимся создавать максимально комфортные условия для празднования этого знаменательного события. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

С мая по сентябрь самыми востребованными стали Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной, где зарегистрировались 5,1 тыс. пар, и Дворец бракосочетания №2 на Фурштатской улице (4,6 тыс. пар). 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург утвердил план по росту населения и расширению поддержки семей. 

Фото: pxhere 

