Летом в Петербурге заключили брак около 29 тыс. пар

В летнем свадебном сезоне текущего года в Петербурге было создано около 29 тыс. новых семей. Это на 1,5 тыс. больше, чем в 2024 году.
Как сообщили в Смольном, в почти 40% случаев браком в Северной столице сочетались туристы.
Петербург носит звание одного из самых романтичных городов мира. Северную столицу все чаще выбирают местом создания семьи не только петербуржцы, но и жители других регионов. Каждой паре молодоженов мы стремимся создавать максимально комфортные условия для празднования этого знаменательного события.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
С мая по сентябрь самыми востребованными стали Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной, где зарегистрировались 5,1 тыс. пар, и Дворец бракосочетания №2 на Фурштатской улице (4,6 тыс. пар).
