Летом в Петербурге заключили брак около 29 тыс. пар

Самыми востребованными стали Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворец бракосочетания №2 на Фурштатской улице.

В летнем свадебном сезоне текущего года в Петербурге было создано около 29 тыс. новых семей. Это на 1,5 тыс. больше, чем в 2024 году.

Как сообщили в Смольном, в почти 40% случаев браком в Северной столице сочетались туристы.

Петербург носит звание одного из самых романтичных городов мира. Северную столицу все чаще выбирают местом создания семьи не только петербуржцы, но и жители других регионов. Каждой паре молодоженов мы стремимся создавать максимально комфортные условия для празднования этого знаменательного события. Александр Беглов, губернатор Петербурга

С мая по сентябрь самыми востребованными стали Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной, где зарегистрировались 5,1 тыс. пар, и Дворец бракосочетания №2 на Фурштатской улице (4,6 тыс. пар).

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург утвердил план по росту населения и расширению поддержки семей.

Фото: pxhere