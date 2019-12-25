Школьники из Петербурга отдохнут в летнем лагере на Кубе

Детский лагерь открылся в конце 1960-х годов, став частью масштабной программы воспитания подрастающего поколения, созданной кубинской организацией пионеров "Хосе Марти".

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал в детском лагере "Maravillas de la infancia" ("Чудеса детства") на популярном кубинском курорте Варадеро, сообщает агентство ТАСС. Этот объект предлагается в качестве места отдыха для школьников города на следующий год.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель предложил устроить здесь каникулы для ребят из Петербурга. Глава региона подчеркнул, что такая поездка подарит детям уникальные эмоции и укрепит дружбу между ними и местными жителями.

