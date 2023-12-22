Петербургский клуб анонсировал сезон летних концертов на опен-эйр площадках

С мая по август на летних площадках выступят Rock Privet, Танцы Минус, Пилот, Крематорий, Ундервуд, Юля Паршута, Марк Тишман и другие.

Каждое лето по традиции, сложившейся несколько лет назад, клуб "Космонавт" проводит концерты на открытых площадках в Петербурге. В этот раз сезон опен-эйров пройдет в двух самых топовых локациях – на крыше ROOF PLACE с видом на Финский залив и в пространстве "Двор Гостинки". Открывает серию летних концертов Хелависа – группа выступит 30 мая с акустической программой "Дикие травы" – рассказали Piter.tv организаторы.

С мая по август на летних площадках выступят Rock Privet, Танцы Минус, Пилот, Крематорий, Ундервуд, Юля Паршута, Марк Тишман и другие.

Локации для летнего сезона выбраны неслучайно – это одни из самых популярных концертных площадок в Петербурге. Всех петербуржцев ждут на данных площадках, чтобы отпраздновать вместе долгожданное лето!

Фото: предоставлено организаторами (клуб "Космонавт")