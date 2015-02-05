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Ленобласть стала одним из самых ягодных регионов страны
Сегодня, 7:59
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Ленобласть стала одним из самых ягодных регионов страны

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Регион занял шестую строчку в рейтинге. Такой же результат получили Московская и Новосибирская области.

Ленобласть вошла в рейтинг регионов с самыми вкусными ягодами России. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" со ссылкой на Tvil.ru 5 июня.

Лидером стал Краснодарский край - почти 50 процентов респондентов проголосовали за кубанские ягоды. Около 18 процентов отвечающих выбрали сладкие дары Крыма. В тройку вошла и Карелия - здесь 15 процентов опрошенных отметили вкус ягод.

Ленобласть оказалась на 6 строчке в рейтинге. Похвалить малину, клубнику и другие полезные сладости региона смогли только 3 процента респондентов. Такие же показатели зафиксировали в Московской и Новосибирской области.

Ранее на Piter.tv сообщили, что российские власти призвали ритейлеров повысить закупочные цены на яйца. В ведомстве отмечали, что не ожидают дефицита яиц на внутреннем рынке. 

Фото: pixabay

Теги: ленобласть, россия, урожай, ягоды
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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