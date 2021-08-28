Ленобласть заняла 6 место в "Зеленом рейтинге"

Санкт-Петербург находится на 7 месте.

Ленинградская область вошла в ТОП-10 среди регионов России в федеральном "Зеленом рейтинге", где эксперты оценивали динамику показателей по обработке и утилизации мусора, охват жителей по раздельному сбору отходов, работу по экопросвещению и другие экологические показатели, – рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В этом году регион поднялся с 18 места на 6, набрав в сумме 63,33 балла. Перед ним, на пятом месте, расположился Ставропольский край, который набрал 63,47 баллов. Третье место заняла Тульская область (69,92), второе – Нижегородская (75,71). Возглавляет ТОП Москва и Московская область, которые набрали 94,04 и 83,03 баллов соответственно.

Вместе с жителями и ответственными экологами выстраиваем в области такую систему обращения с отходами, которая отвечала бы реалиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Сразу за Ленинградской областью стоит Санкт-Петербург. Город набрал 62,82 балла в "Зеленом рейтинге" и занял 7 место. Ранее мы рассказывали. что в честь Дня добровольца в Северной столице состоялось награждение лучших волонтеров и НКО, которые занимаются экопросвещением в городе.

Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга