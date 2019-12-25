Экология Ленобласти беспокоит более трети местных жителей

Соцопрос выявил серьезное недовольство ленинградцев загрязнением водоёмов.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета провели социологический опрос среди 1882 жителей Ленинградской области в целом и 1000 жителей Кингисеппского района отдельно, чтобы выяснить значимость экологии, экопросвещения и инфраструктуры, снижающей вредное воздействие человека на окружающую среду.

Значительная часть опрошенных выразила недовольство экологической обстановкой в области, причем более всего ленинградцев волнует загрязнение воды в водоемах - 37,6%, мусор на дорогах и газонах - 36,5%, а также стихийные нелегальные свалки - 31,2%.

При этом опрос показал, что жители области готовы нести ответственность за экологические проблемы. Готовность выносить отработанные батарейки только в специальные места сбора выразили 93,2% респондентов. Однако, эти данные относятся лишь к тем ситуациям, когда специальные контейнеры для сбора появятся во дворах горожан. Сейчас же значительная часть населения области - 56,5% - вместо утилизации использованных батареек и аккумуляторов выкидывает их в общий мусоропровод или бак.

Основными негативными факторами, влияющими на экологию Ленобласти, участники опроса назвали безответственное поведение людей на природе - 67,7%, нелегальные свалки - 59,1% и бытовые отходы - 42,9%. Залогом развития экологической культуры население Ленобласти считает увеличение числа специальных экологических программ на телевидении и радио, организацию эколого-просветительских мероприятий и установку информационных конструкций в местах отдыха людей на природе.

Ранее эколог предупредил живущих вблизи свалки на золоотвале у Финского залива об опасности.

Изображение: Pixabay