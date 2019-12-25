Эколог предупредил живущих вблизи свалки на золоотвале у Финского залива об опасности

Речь идет о несанкционированной свалке строительных отходов в районе Угольной гавани на юго-западе Петербурга.

Исполнительный директор ООО "Экологический правовой центр "Беллона" Артем Алексеев заявил, что из-за несанкционированной свалки строительных отходов у Финского залива может вызвать экологические заболевания у жителей близлежащих кварталов. Об этом сообщил "Интерфакс".

По мнению Алексеева, надзорным органам и общественным организациям нужно обратить внимание на проблему свалки: отходы идут черед дамбу, все это стекает в Финский залив.

Руководитель рабочей группы по общественному контролю за федеральными проектами по направлению "Отходы" Общественного совета Минприроды РФ Сергей Грибалев заявил, что ситуация пока не сдвигается с места. Несмотря на работу федеральной целевой программы "Чистая страна" национального проекта "Экология", экологический ущерб по ней не устраняют.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), а также административное дело в связи с размещением отходов в водоохранной зоне Невской губы Финского залива.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет конференция TEDxKarpovka.

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